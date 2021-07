Palermo, il mercato non decolla: sfuma Bombagi, concorrenza dalla B per Pandolfi (Di giovedì 8 luglio 2021) Il mercato del Palermo non decolla: proseguono i contatti con la Roma per il trasferimento del giovane difensore Buttaro. Le ultime Leggi su mediagol (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildelnon: proseguono i contatti con la Roma per il trasferimento del giovane difensore Buttaro. Le ultime

Advertising

Mediagol : Palermo, il mercato non decolla: sfuma Bombagi, concorrenza dalla B per Pandolfi - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. Sfuma #Bombagi, va al #Catanzaro. Il mercato ancora non decolla. Concorrenza dalla B per #Pandolfi' - tifosipalermoit : Pandolfi, obiettivo concreto del club rosanero. Il giocatore, che ha richieste in B, vorrebbe dare priorità alla c… - tifosipalermoit : Tante le idee del ds Castagnetti, ma bisogna attendere. Dopo Giron, ingaggiato anche Massolo. L’idea per l’attacco… - ILOVEPACALCIO : Indizio di mercato del #Catanzaro sui social. In arrivo Bomba...gi? Era stato accostato al #Palermo (FOTO) -