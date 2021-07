Nba Finals gara 2, Booker e Paul trascinatori, Suns al momento superiori ai Bucks (Di giovedì 8 luglio 2021) gara 1 come da previsioni è stata dei Suns, una partita nella quale al contrario delle previsioni si è visto in campo Antetokounmpo ma la presenza del greco non è bastata per cambiare l’inerzia. Phoenix ha vinto 118-105 in una serata nella quale è sempre stata avanti nel punteggio, ha avuto sostanza e costanza da InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 8 luglio 2021)1 come da previsioni è stata dei, una partita nella quale al contrario delle previsioni si è visto in campo Antetokounmpo ma la presenza del greco non è bastata per cambiare l’inerzia. Phoenix ha vinto 118-105 in una serata nella quale è sempre stata avanti nel punteggio, ha avuto sostanza e costanza da InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

