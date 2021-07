Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon 2021: data, orario e avversario (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteo Berrettini vola in semifinale a Wimbledon 2021. L’azzurro ha superato nei quarti di finale Felix Auger-Aliassime, centrando un traguardo storico per il tennis italiano. L’unico a riuscirci prima di lui era stato Nicola Pietrangeli nel 1960. Il prossimo avversario di Berrettini sarà Hubert Hurkacz, che ha sconfitto Roger Federer in tre parziali. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale la finale per Berrettini andrà in scena venerdì 9 luglio, come primo match a partire dalle 14.30 ore italiane sul Centre Court. La diretta televisiva sarà offerta ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021)vola in. L’azzurro ha superato nei quarti di finale Felix Auger-Aliassime, centrando un traguardo storico per il tennis italiano. L’unico a riuscirci prima di lui era stato Nicola Pietrangeli nel 1960. Il prossimodisarà Hubert Hurkacz, che ha sconfitto Roger Federer in tre parziali. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale la finale perandrà in scena venerdì 9 luglio, come primo match a partire dalle 14.30 ore italiane sul Centre Court. La diretta televisiva sarà offerta ...

