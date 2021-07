L’economia dell’Ue va meglio del previsto (Di giovedì 8 luglio 2021) L’economia europea ha resistito meglio del previsto alla terza ondata del coronavirus e, grazie alla campagna di vaccinazione, il rimbalzo si annuncia più forte quest’anno. Nelle sue previsioni economiche estive, ieri la Commissione ha rivisto al rialzo le stime di crescita sia per la zona euro sia per l'Unione europea, portandole al 4,8 per il 2021 e al 4,5 per il 2022. Dopo aver subìto la seconda peggiore recessione nel 2020, l’Italia è tra i paesi la cui ripresa si rafforza di più quest’anno: nel 2021 la crescita italiana dovrebbe essere del 5,0 per cento (più 0,8 rispetto alle stime di maggio). “Il miglioramento della situazione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021)europea ha resistitodelalla terza ondata del coronavirus e, grazie alla campagna di vaccinazione, il rimbalzo si annuncia più forte quest’anno. Nelle sue previsioni economiche estive, ieri la Commissione ha rivisto al rialzo le stime di crescita sia per la zona euro sia per l'Unione europea, portandole al 4,8 per il 2021 e al 4,5 per il 2022. Dopo aver subìto la seconda peggiore recessione nel 2020, l’Italia è tra i paesi la cui ripresa si rafforza di più quest’anno: nel 2021 la crescita italiana dovrebbe essere del 5,0 per cento (più 0,8 rispetto alle stime di maggio). “Il miglioramento della situazione ...

