Italia-Inghilterra, sarà l’olandese Bjorn Kuipers a dirigere la finale di Euro 2020 (Di giovedì 8 luglio 2021) Cresce l’attesa per la finale di Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra. Nel frattempo la Uefa ha designato il direttore di gara che arbitrerà l’ultimo atto del torneo continentale: sarà l’olandese Bjorn Kupiers. Il fischietto sarà coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre il quarto ufficiale sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande; al Var il tedesco Bastian Dankert. L’appuntamento per la finale è fissato a domenica 11 luglio alle ore 21.00. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Cresce l’attesa per laditraed. Nel frattempo la Uefa ha designato il direttore di gara che arbitrerà l’ultimo atto del torneo continentale:Kupiers. Il fischiettocoadiuvato dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre il quarto ufficialelo spagnolo Carlos del Cerro Grande; al Var il tedesco Bastian Dankert. L’appuntamento per laè fissato a domenica 11 luglio alle ore 21.00. SportFace.

