Inter, si tenta il colpo Bellerin per il dopo Hakimi (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Inter cerca l’ala perfetta per sostituire Hakimi. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri puntano su Bellerin. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Arturo Vidal a un passo dall’Inter, a giorni si può chiudere Calciomercato Inter, Alonso un occasione d’oro Cessione Inter: novità molto importanti in arrivo Dalla Spagna: Inter offerta per Jordi Alba del Barcellona. La situazione Inter, nel mirino Marusic e Lazzarri per ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 8 luglio 2021) L’cerca l’ala perfetta per sostituire. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri puntano su. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Arturo Vidal a un passo dall’, a giorni si può chiudere Calciomercato, Alonso un occasione d’oro Cessione: novità molto importanti in arrivo Dalla Spagna:offerta per Jordi Alba del Barcellona. La situazione, nel mirino Marusic e Lazzarri per ...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Roma, Pinto tenta l’affondo per Dimarco. E può disturbare l’Inter per Alonso - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Roma, Pinto tenta l’affondo per Dimarco. E può disturbare l’Inter per Alonso - infoitsport : Roma, Pinto tenta l’affondo per Dimarco. E può disturbare l’Inter per Alonso - fcin1908it : Roma, Pinto tenta l’affondo per Dimarco. E può disturbare l’Inter per Alonso - il_giuoco : @Johnnybravo1908 Lukaku che tenta di far rimanere oriali all’Inter ma non è decisivo via voi -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tenta Balotelli va in Turchia: è ufficiale al Demirspor UFFICIALE, Balotelli tenta l'esperienza turca: va al Demirspor. L'annuncio del club E' durata solo 8 mesi l'avventura di ... Adesso, l'ex Milan e Inter andrà in Turchia, dove lo aspetta l' Adana ...

Le coppie gol più prolifiche di tutti i tempi: parte III ...5 milioni di Euro, Asprilla lo segue in Premier ma al Newcasle, che però tenta di rilevare il ... e la Samp a fine anno retrocede in B, con Pazzini che si trasferisce all'Inter per 12 miliardi più il ...

Inter, si tenta il colpo Bellerin per il dopo Hakimi Webmagazine24 Inter, si tenta il colpo Bellerin per il dopo Hakimi L'Inter cerca l'ala perfetta per sostituire Hakimi. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri puntano su Bellerin. Fonte foto (Zimbio) ...

Calciomercato Roma, addio in Serie A | La big fiuta il colpaccio Calciomercato Roma, cessione in Serie A: la big avvia i contatti e tenta il colpaccio. I dettagli dell’affare grazie ad un annuncio social. Come rivelato da Gianluigi Longari con un post apparso sui p ...

UFFICIALE, Balotellil'esperienza turca: va al Demirspor. L'annuncio del club E' durata solo 8 mesi l'avventura di ... Adesso, l'ex Milan eandrà in Turchia, dove lo aspetta l' Adana ......5 milioni di Euro, Asprilla lo segue in Premier ma al Newcasle, che peròdi rilevare il ... e la Samp a fine anno retrocede in B, con Pazzini che si trasferisce all'per 12 miliardi più il ...L'Inter cerca l'ala perfetta per sostituire Hakimi. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri puntano su Bellerin. Fonte foto (Zimbio) ...Calciomercato Roma, cessione in Serie A: la big avvia i contatti e tenta il colpaccio. I dettagli dell’affare grazie ad un annuncio social. Come rivelato da Gianluigi Longari con un post apparso sui p ...