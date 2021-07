Inghilterra-Danimarca, gli elogi di Lineker: “Difesa eccezionale. Sterling sbalorditivo” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Se l’Inghilterra è andata avanti vincendo questa potrebbe anche finire per inginocchiarsi davanti alla regina”. Sono queste le parole che Gary Lineker ha affidato ai social in seguito alla sofferta vittoria ai supplementari per 2-1 dell’Inghilterra contro la Danimarca. Lineker spera ora in un successo degli inglesi nella finalissima degli Europei contro l’Italia domenica a Wembley: “Ci sono state delle prestazioni superbe. Tutti e 4 i difensori sono stati eccezionali, e per quanto riguarda Sterling beh, è ??stata una delle più grandi prestazioni che ho visto fare a un giocatore con la ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) “Se l’è andata avanti vincendo questa potrebbe anche finire per inginocchiarsi davanti alla regina”. Sono queste le parole che Garyha affidato ai social in seguito alla sofferta vittoria ai supplementari per 2-1 dell’contro laspera ora in un successo degli inglesi nella finalissima degli Europei contro l’Italia domenica a Wembley: “Ci sono state delle prestazioni superbe. Tutti e 4 i difensori sono stati eccezionali, e per quanto riguardabeh, è ??stata una delle più grandi prestazioni che ho visto fare a un giocatore con la ...

Advertising

FBiasin : - L'#Inghilterra non perde a #Wembley dal 14 ottobre scorso. - Giocò proprio contro la #Danimarca. - Finì 0-1, se… - ZZiliani : Scommettiamo che i giornali sportivi di domani, #8luglio, metteranno in croce #Makkelie per aver derubato la… - fanpage : Due palloni in campo ma l'arbitro lascia continuare l'azione, poi il Rigore 'generoso' concesso a Sterling… - ANDREA_MALDI : @DBUfodbold rigore inesistente. Inghilterra palesemente aiutata da una pessima conduzione arbitrale. partita rubata… - Angie78631781 : @sole24ore Inghilterra va avanti con un autogol e un rigore inventato (e malamente 'parato'), ma la Danimarca nel 2… -