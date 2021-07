Indagine oltre le apparenze in periferia, tra virus e razzismo (Di giovedì 8 luglio 2021) A fare da sfondo, lo scenario di una città del sud, ferita dalla pandemia e dove chi già subiva gli effetti di emarginazione e povertà si ritrova ancor più ai margini, ancora più solo, ancor più disperato. E nelle cui strade, accanto al Covid, sembra correre un altro virus, non altrettanto letale, ma non per questo meno pericoloso: il razzismo. I penultimi contro gli ultimi, verrebbe da dire, se non ci fossero degli agenti dell’intolleranza pronti a soffiare sul fuoco, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 luglio 2021) A fare da sfondo, lo scenario di una città del sud, ferita dalla pandemia e dove chi già subiva gli effetti di emarginazione e povertà si ritrova ancor più ai margini, ancora più solo, ancor più disperato. E nelle cui strade, accanto al Covid, sembra correre un altro, non altrettanto letale, ma non per questo meno pericoloso: il. I penultimi contro gli ultimi, verrebbe da dire, se non ci fossero degli agenti dell’intolleranza pronti a soffiare sul fuoco, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

