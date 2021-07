Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia “all’unanimità” (Di giovedì 8 luglio 2021) alla fine i 5 stelle si sono accordati: la riforma della giustizia penale firmata da Marta Cartabia riceve il via libera del Consiglio dei ministri. Un via libera che viene definito non formale per il semplice fatto che, trattandosi di una legge delega, non c’era alcun voto formale: semplicemente dopo un braccio di ferro lungo tutto il pomeriggio nessuno ha avuto nulla da obiettare. Soprattutto dopo che ha parlato Mario Draghi che ha chiesto a tutti i ministri di sostenere “convintamente” il testo della riforma (che formalmente è contenuto in una legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021)fine i 5 stelle si sono accordati: ladella giustizia penale firmata da Martariceve il viadel Consiglio deistri. Un viache viene definito non formale per il semplice fatto che, trattandosi di una legge delega, non c’era alcun voto formale: semplicemente dopo un braccio di ferro lungo tutto il pomeriggio nessuno ha avuto nulla da obiettare. Soprattutto dopo che ha parlato Mario Draghi che ha chiesto a tutti istri di sostenere “convintamente” il testo della(che formalmente è contenuto in una legge ...

Advertising

Herbert403 : Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia… - _Gi_Ci_ : @Carbonfire10 @claudio301065 @Moonlightshad1 Non credo (la tempistica della riforma ha altre ragioni), ma è comunqu… - scichi : Italia Viva insieme ai fascisti per affossare il riconoscimento di diritti lungamente attesi: i due Matteo sono pa… - unvolodali1 : @ErmannoKilgore Se cala le braghe ... mostra solo intelligenza. Credo che la reazione di molti gli ha fatto aprire… - GuadagnoRaffae2 : RT @ilfoglio_it: I problemi accumulati dal M5s Giuseppe Conte 'non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità manageri… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s cala Giustizia, 5 Stelle verso l'astensione sulla riforma. Nel governo esplode la grana prescrizione Prima dentro ai gruppi parlamentari, poi tra i capigruppo e i componenti M5S del governo Draghi. ... Lo strappo finale sugli Esteri Pd, cala il gelo su Conte: " Non si può cambiare idea continuamente"

Italia - Spagna vista con gli europarlamentari: 'Stasera posso pure abbracciare un grillino' Quasi tutti nello stesso posto, ma seduti in tavoli diversi per colore politico: M5s da una parte, ... La tensione risale al goal degli spagnoli, facce cupe, cala quasi il silenzio in sala. È dura ai ...

Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione Il Fatto Quotidiano I FATTI DAL FATTO QUOTIDIANO IN EDICOLA/POLITICA Bonafede ko: torna la prescrizione, reati decisi dalle Camere di Antonella Mascali | 8 LUGLIO 2021 La ...

Il dilemma di Draghi (e del centro) secondo Pomicino “Mario Draghi sta facendo cose di centro che hanno il sapore del buon senso, ma non legate al mettersi o al togliersi la mascherina. Bensì ai dati degli scienziati. Perché il centro, che da solo è un ...

Prima dentro ai gruppi parlamentari, poi tra i capigruppo e i componentidel governo Draghi. ... Lo strappo finale sugli Esteri Pd,il gelo su Conte: " Non si può cambiare idea continuamente"Quasi tutti nello stesso posto, ma seduti in tavoli diversi per colore politico:da una parte, ... La tensione risale al goal degli spagnoli, facce cupe,quasi il silenzio in sala. È dura ai ...IN EDICOLA/POLITICA Bonafede ko: torna la prescrizione, reati decisi dalle Camere di Antonella Mascali | 8 LUGLIO 2021 La ...“Mario Draghi sta facendo cose di centro che hanno il sapore del buon senso, ma non legate al mettersi o al togliersi la mascherina. Bensì ai dati degli scienziati. Perché il centro, che da solo è un ...