**Giustizia: iniziato Cdm, raggiunta intesa su riforma Cartabia** (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - E' iniziato con quasi due ore di ritardo, a Palazzo Chigi, il Cdm che dovrà dare il disco verde alla riforma del processo penale. Il ritardo è stato dovuto a una riunione che ha visto al tavolo il premier Mario Draghi, la Guardasigilli Marta Cartabia e i ministri M5S. L'intesa è stata raggiunta inserendo tempi più lunghi per i reati contro la P.A., compresi dunque corruzione e concussione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - E'con quasi due ore di ritardo, a Palazzo Chigi, il Cdm che dovrà dare il disco verde alladel processo penale. Il ritardo è stato dovuto a una riunione che ha visto al tavolo il premier Mario Draghi, la Guardasigilli Marta Cartabia e i ministri M5S. L'è statainserendo tempi più lunghi per i reati contro la P.A., compresi dunque corruzione e concussione.

Advertising

ilriformista : La riforma #Cartabia sulla giustizia dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri, forse con l’assenza dei 5 Stelle:… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: RIFORMA GIUSTIZIA, il Cdm previsto alle 17 non è ancora iniziato. Draghi e la ministra Cartabia riuniti coi 5 stelle #… - fattoquotidiano : RIFORMA GIUSTIZIA, il Cdm previsto alle 17 non è ancora iniziato. Draghi e la ministra Cartabia riuniti coi 5 stell… - TV7Benevento : **Giustizia: iniziato Cdm, raggiunta intesa su riforma Cartabia**... - siwel44it : @terradelricordo In realtà pure io ma ho considerato dal 2001 quando veramente B. ha iniziato una battaglia contro… -

Ultime Notizie dalla rete : **Giustizia iniziato **Giustizia: tarda Cdm per riunione ministri M5S** ... convocato per le 17, non è ancora iniziato a Palazzo Chigi. Il motivo del rinvio, a quanto si apprende, sarebbe una nuova riunione dei ministri M5S per fare il punto sulla riforma della giustizia ...

8 Luglio 1978: il grande Presidente Pertini inizia il suo mandato ... denunciò il processo di involuzione iniziato con la caduta del governo Parri; e continuò a ... Richiamandosi continuamente alla costituzione e al nesso inscindibile tra giustizia e libertà, ricordò i "...

**Giustizia: iniziato Cdm, raggiunta intesa su riforma Cartabia** Il Sannio Quotidiano Giustizia, incontro Draghi-Cartabia-ministri M5s per mediazione Roma, 8 lug. (askanews) - E' in corso un incontro tra il premier Mario Draghi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia e i ministri del Movimento 5 stelle per cercare un'intesa sugli ...

Il referendum sulla giustizia della Lega, in sette fact-checking Il 2 luglio la Lega ha iniziato con il Partito radicale la raccolta delle firme per indire sei referendum abrogativi in tema di giustizia. Tra le varie proposte, il partito di Matteo Salvini chiede di ...

... convocato per le 17, non è ancoraa Palazzo Chigi. Il motivo del rinvio, a quanto si apprende, sarebbe una nuova riunione dei ministri M5S per fare il punto sulla riforma della...... denunciò il processo di involuzionecon la caduta del governo Parri; e continuò a ... Richiamandosi continuamente alla costituzione e al nesso inscindibile trae libertà, ricordò i "...Roma, 8 lug. (askanews) - E' in corso un incontro tra il premier Mario Draghi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia e i ministri del Movimento 5 stelle per cercare un'intesa sugli ...Il 2 luglio la Lega ha iniziato con il Partito radicale la raccolta delle firme per indire sei referendum abrogativi in tema di giustizia. Tra le varie proposte, il partito di Matteo Salvini chiede di ...