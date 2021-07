Funerali Raffaella Carrà, maxischermo a Roma: ecco dove e a che ora (Di giovedì 8 luglio 2021) Si terranno domani a Roma i Funerali di Raffaella Carrà nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. I cittadini avranno anche la possibilità di seguire alle ore 12 le esequie in diretta attraverso un maxischermo, che verrà allestito in piazza del Campidoglio. La camera ardente in Sala della Protomoteca in Campidoglio resterà aperta domani dalle ore 8 alle 11. Leggi anche: Funerali di Raffaella Carrà, dove vedere la diretta in tv venerdì 9 luglio 2021: orario e canale Il Comune ricorda a tutti i partecipanti di attenersi a quanto disposto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Si terranno domani adinella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. I cittadini avranno anche la possibilità di seguire alle ore 12 le esequie in diretta attraverso un, che verrà allestito in piazza del Campidoglio. La camera ardente in Sala della Protomoteca in Campidoglio resterà aperta domani dalle ore 8 alle 11. Leggi anche:divedere la diretta in tv venerdì 9 luglio 2021: orario e canale Il Comune ricorda a tutti i partecipanti di attenersi a quanto disposto ...

