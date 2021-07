Estate in diretta: la programmazione di oggi e venerdì (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo le variazioni della messa in onda di mercoledì 7 luglio dell’”Estate in diretta” per lo speciale “Ciao Raffaella” del TG1, la trasmissione di Roberta Capua e Gianluca Semprini riprende regolarmente, oggi e domani, dalle 15.45 alle 16.30 e poi dalle 16.45 alle 18.40 prima di “Reazione a catena”. oggi e venerdì l’“Estate in diretta” tornerà all’orario consueto su Rai 1. La prima parte andrà in onda dalle ore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo le variazioni della messa in onda di mercoledì 7 luglio dell’”in” per lo speciale “Ciao Raffaella” del TG1, la trasmissione di Roberta Capua e Gianluca Semprini riprende regolarmente,e domani, dalle 15.45 alle 16.30 e poi dalle 16.45 alle 18.40 prima di “Reazione a catena”.l’“in” tornerà all’orario consueto su Rai 1. La prima parte andrà in onda dalle ore Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

nikizag7 : RT @paolobelliswing: Questa mattina dalle 9:55 sarò in diretta @RaiUno ospite di @sautieri #dedicato ???? #siamolafinedelmondo #paolobelli #p… - ItalianSerieA : RT @paolobelliswing: Questa mattina dalle 9:55 sarò in diretta @RaiUno ospite di @sautieri #dedicato ???? #siamolafinedelmondo #paolobelli #p… - paolobelliswing : Questa mattina dalle 9:55 sarò in diretta @RaiUno ospite di @sautieri #dedicato ???? #siamolafinedelmondo #paolobelli… - AntoniaVarini : RT @Unomattina: Buon risveglio da Uno Mattina Estate! Iniziamo la puntata di oggi con immagini dell’ultimo saluto a Raffaella Carrà Segui… - infoitcultura : Estate in diretta, la morte della Carrà: la professionalità dei conduttori -

Ultime Notizie dalla rete : Estate diretta Stefania Orlando, Dagospia lancia una bomba "è stata costretta a ?" Anche se l'estate è nel pieno, i protagonisti della televisione del prossimo autunno televisivo sono in grande ... ospitate a La Vita in Diretta e un ruolo da concorrente nello show di Rai1 Tale e Quale ...

Lorella Cuccarini nella bufera, interviene Rita Dalla Chiesa fuori di sé "ma a voi non è mai capitato ?" Dopo la morte di Raffaella Carrà quasi tutti i vip hanno postato ricordi, pensieri e frasi per omaggiare una grand artista. Roberta Capua a La vita in diretta estate ha detto che qualcuno l'ha fatto più che altro per mettersi in mostra ma, se anche qualcuno lo avrà fatto con questo scopo, certamente la maggior parte lo ha fatto perchè sentiva di ...

Lino Banfi scoppia a piangere a Estate in Diretta: «Raffaella Carrà mi ha aiutato in... ilmattino.it Estate in diretta, la morte della…" Nel salutarlo, non è mancato un simpatico aneddoto raccontato dal conduttore Gianluca Semprini. Un aneddoto davvero simpatico a cui replica lo stesso Lino: “Se sei cresciuto co ...

Roberta Capua, lo sfogo in diretta: “Così è troppo” Molti pensieri dedicati alla cantante e presentatrice che, però, a volte sono trascesi in puro egocentrismo. (foto: da “Estate in diretta”, RaiUno) (neXt Quotidiano) Estate in diretta, Roberta Capua ...

Anche se l'è nel pieno, i protagonisti della televisione del prossimo autunno televisivo sono in grande ... ospitate a La Vita ine un ruolo da concorrente nello show di Rai1 Tale e Quale ...Dopo la morte di Raffaella Carrà quasi tutti i vip hanno postato ricordi, pensieri e frasi per omaggiare una grand artista. Roberta Capua a La vita inha detto che qualcuno l'ha fatto più che altro per mettersi in mostra ma, se anche qualcuno lo avrà fatto con questo scopo, certamente la maggior parte lo ha fatto perchè sentiva di ...Nel salutarlo, non è mancato un simpatico aneddoto raccontato dal conduttore Gianluca Semprini. Un aneddoto davvero simpatico a cui replica lo stesso Lino: “Se sei cresciuto co ...Molti pensieri dedicati alla cantante e presentatrice che, però, a volte sono trascesi in puro egocentrismo. (foto: da “Estate in diretta”, RaiUno) (neXt Quotidiano) Estate in diretta, Roberta Capua ...