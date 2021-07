(Di giovedì 8 luglio 2021) Ha aspettato il 7 luglio (7/7) per presentare l'ultimo gioiello della corona del suo impero commerciale. Se il Ronaldo calciatore tiene ancora in attesa per qualche giorno le certezze sul proprio ...

Advertising

sportli26181512 : CR7 imprenditore dei due mondi: apre il suo quarto hotel a Times Squadre: CR7 imprenditore dei due mondi: apre il s… - dean1903 : RT @Gazzetta_it: CR7 imprenditore dei due mondi: apre il suo quarto hotel a Times Squadre - Gazzetta_it : CR7 imprenditore dei due mondi: apre il suo quarto hotel a Times Squadre -

Ultime Notizie dalla rete : CR7 imprenditore

La Gazzetta dello Sport

... il Cristianoha annunciato l'apertura del quarto hotel della sua catena, in collaborazione con Pestana e firmata: dopo aver fin qui 'giocato in casa' con le strutture aperte a ...Cristiano Ronaldo sempre più. Il fuoriclasse della Juventus, infatti, dopo l'hotel a Madrid ne ha appena aperto un altro a New York: si tra del Pestanain quel di Times Square. E' stato lo stesso calciatore ...Cristiano Ronaldo sempre più imprenditore. Il fuoriclasse della Juventus, infatti, dopo l’hotel a Madrid ne ha appena aperto un altro a New York: si tra del Pestana CR7 in quel di Times Square. E’ sta ...Se la Juventus vuole iniziare una nuova era, secondo me sarebbe meglio farlo senza di lui Può spendere come vuole il presidente, però non può fare la morale e dare giudizi sull'operato altrui'. Non ve ...