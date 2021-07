Cinghiali, Lonardo: “Mi auguro che il Ministro mantenga impegni presi in piazza” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Sono contenta che il Ministro Patuanelli, dal palco, davanti a centinaia di agricoltori, arrivati in piazza Montecitorio per protestare contro l’invasione dei Cinghiali e per chiedere un intervento del Governo, abbia preso posizione ed impegno, dicendo testualmente: “È evidente che questa situazione non può più continuare e quindi vi posso assicurare il mio massimo impegno personale per dare delle risposte che tutti voi avete diritto di avere da parte dello Stato”. Aggiungendo, poi: “La fauna selvatica è di proprietà dello Stato e lo Stato non può con la sua proprietà creare danno ai cittadini”, ed ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Sono contenta che ilPatuanelli, dal palco, davanti a centinaia di agricoltori, arrivati inMontecitorio per protestare contro l’invasione deie per chiedere un intervento del Governo, abbia preso posizione ed impegno, dicendo testualmente: “È evidente che questa situazione non può più continuare e quindi vi posso assicurare il mio massimo impegno personale per dare delle risposte che tutti voi avete diritto di avere da parte dello Stato”. Aggiungendo, poi: “La fauna selvatica è di proprietà dello Stato e lo Stato non può con la sua proprietà creare danno ai cittadini”, ed ...

