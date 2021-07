Chef Circiello | “Rdc e incertezza Covid ha spinto lavoratori horeca a lasciare impiego”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Nel settore dell’ospitalità, molti cuochi, barman, pizzaioli, camerieri hanno cambiato lavoro perché durante ilhanno scoperto che uno stipendio normale, con una busta paga normale, possono averlo anche in altri settori, in altri casi hanno preferito riscuotere il reddito di cittadinanza e lavorare poi in nero”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Alessandro, consulente di grandi aziende e volto noto della televisione. “Guadagnano lo stesso stipendio – spiega – stando a casa il sabato, la domenica, le feste e la sera terminano di lavorare massimo alle 19. Stanno con la famiglia a casa e hanno anche riscoperto la vita, ...