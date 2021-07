Caccia ai non vaccinati, Pregliasco: “Portiamo i farmaci casa per casa” (Di giovedì 8 luglio 2021) Portare il vaccino direttamente nelle case degli italiani, mettendoli così alle strette e spingendoli a ricevere la somministrazione, anche se titubanti. Alle pagine de Il Giornale, il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano, insiste sulla necessità di spingere sull’acceleratore, proprio mentre i dati su nuovi picchi di contagio nel Regno Unito e in Israele confermano quanto ancora poco affidabili siano i farmaci. Poco importa, evidentemente, agli occhi del nostro governo e degli esperti che lo assistono: l’obiettivo è intercettare quei 5 milioni di persone che ancora non si è convinto e rifiuta di vaccinarsi. Secondo ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 luglio 2021) Portare il vaccino direttamente nelle case degli italiani, mettendoli così alle strette e spingendoli a ricevere la somministrazione, anche se titubanti. Alle pagine de Il Giornale, il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano, insiste sulla necessità di spingere sull’acceleratore, proprio mentre i dati su nuovi picchi di contagio nel Regno Unito e in Israele confermano quanto ancora poco affidabili siano i. Poco importa, evidentemente, agli occhi del nostro governo e degli esperti che lo assistono: l’obiettivo è intercettare quei 5 milioni di persone che ancora non si è convinto e rifiuta di vaccinarsi. Secondo ...

fattoquotidiano : Scuola, caccia al personale non vaccinato: 227mila persone tra docenti e collaboratori non hanno ancora fatto l’ini… - lucatelese : Ho visto le persone più disparate - è più umili - dare la caccia, in questi mesi, a scontrini e pos. Draghi, in sin… - ManuelRadaelli : RT @AzzurraBarbuto: “Covid, caccia ai non vaccinati”, titola Agorà. Dalla giungla è tutto. - Genomalieno : RT @AzzurraBarbuto: “Covid, caccia ai non vaccinati”, titola Agorà. Dalla giungla è tutto. - CasaLettori : Lascia sia il vento a completar le parole che la tua voce non sa articolare. Non ci occorrono più le parole. Margh… -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia non Benzina, è record rincari: mai così alta dal 2018 ... famiglie e imprese: possono seguire alcune regole di autodifesa che vanno dalla caccia al prezzo ... dalla ricerca delle cosiddette "pompe bianche" non controllate dai grandi marchi del petrolio alle ...

Borse europee in rosso tra variante Delta e calo petrolio. A Piazza Affari scivolano le banche ... anche se la Banca centrale americana ha spiegato come la crescita economica non sia ancora ... Leggi anche Grandi fondi, così il private equity va a caccia di società italiane Stretta cinese sulle Ipo ...

Caccia, il PD: "Il diritto di vietarla sul proprio terreno è una farsa” TrevisoToday Scuola: “Caccia” ai Docenti e Studenti non ancora vaccinati per un avvio in sicurezza Al momento le dosi per i vaccini sono disponibili per tutti afferma il commissario Figliuolo, ma alcune regioni avevano ipotizzato di finire la campagna vaccinale il 31 luglio per affermare di essere ...

Veneto, illustrato il piano faunistico venatorio 2021-2026 che non trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento di Attuazione al vigente PFVR 2007-2012 relative al rinnovo degli organi gestionali degli Ambiti ...

... famiglie e imprese: possono seguire alcune regole di autodifesa che vanno dallaal prezzo ... dalla ricerca delle cosiddette "pompe bianche"controllate dai grandi marchi del petrolio alle ...... anche se la Banca centrale americana ha spiegato come la crescita economicasia ancora ... Leggi anche Grandi fondi, così il private equity va adi società italiane Stretta cinese sulle Ipo ...Al momento le dosi per i vaccini sono disponibili per tutti afferma il commissario Figliuolo, ma alcune regioni avevano ipotizzato di finire la campagna vaccinale il 31 luglio per affermare di essere ...che non trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento di Attuazione al vigente PFVR 2007-2012 relative al rinnovo degli organi gestionali degli Ambiti ...