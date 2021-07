Becker dice che la fidanzata di Fucsovics “è molto carina” | BBC accusata di sessismo

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il caso McEnroe-Raducanu, che aveva fatto imbufalire i social, ecco che la BBC torna al centro della bufera per una battuta di uno dei più importanti commentatori: Boris. Il quale è accusato didopo aver detto che ladi di Márton“è”. Il tre volte ex campione di Wimbledon, impegnato a commentare la partita dei quarti di Djokovic, ha detto: “dicono di avere le donne più belle in Ungheria… Non saprei, ma è sicuramente”. Si parlava di Annette Boszormenyi. Stephanie Hilborne, amministratore ...

Advertising

napolista : Dopo il caso social McEnroe-Raducanu, alla gloriosa BBC non perdonano più niente. 'Era solo un commento spensierato… -

Ultime Notizie dalla rete : Becker dice

ilGiornale.it

BUM BUM BE? RRETTINI "Essere paragonato a Boris(che vinse il Queen's al debutto come Matteo,... Non mi importa granché di quello chela gente. So chi sono, so cosa posso fare. Mi sono ..."Siche l'età sia solo un numero, ed è esattamente il mio approccio. Non bado molto a quante ... "Essere paragonato a Boris(che vinse il Queen's al debutto come Matteo, e poi Wimbledon, ndr)...Durissimo attacco dell'ex campione e capitano in Coppa Davis: «Lui a 20 anni rinuncia, Djokovic a 34 è entusiasta di partecipare».Dichiara Davide Faraone: "Quello che si sta consumando è una follia che deve trovare immediata soluzione, ci sono oltre 5000 persone che non possono rinunciare alle cure e alle terapie assistenziali, ...