Among Us: il gioco arriverà in edizione speciale su PS5, PS4 Xbox e Switch (Di giovedì 8 luglio 2021) Innersloth ha riferito che Among Us tornerà su PS5, PS4 Xbox e Switch in edizione limitata. Vi proponiamo le prime immagini ufficiali Ottime notizie per tutta l’ambia parte della community che ama Among Us e magari sta ancora aspettando di provarlo su console PS5, PS4, Xbox Series X, S e Switch. È stato confermato, infatti, che Innersloth, la software house che ha sviluppato il blockbuster videoludico in questione, sta collaborando con Maximum Games per rilasciare tre edizioni da collezione fisiche separate per il gioco proprio per le piattaforme ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 luglio 2021) Innersloth ha riferito cheUs tornerà su PS5, PS4inlimitata. Vi proponiamo le prime immagini ufficiali Ottime notizie per tutta l’ambia parte della community che amaUs e magari sta ancora aspettando di provarlo su console PS5, PS4,Series X, S e. È stato confermato, infatti, che Innersloth, la software house che ha sviluppato il blockbuster videoludico in questione, sta collaborando con Maximum Games per rilasciare tre edizioni da collezione fisiche separate per ilproprio per le piattaforme ...

