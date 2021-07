Wimbledon 2021: Simone Bolelli in semifinale del torneo di doppio insieme a Maximo Gonzalez (Di mercoledì 7 luglio 2021) Simone Bolelli, in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez, si qualifica per la semifinale del torneo di doppio a Wimbledon. In questo modo, dopo sei anni, completa un cerchio: è infatti riuscito ora a conquistare tutte le semifinali dei tornei dello Slam nella propria carriera. Un risultato importante, questo, anche considerando che ai Championships non giocava in doppio dal 2015. Battuti in questo caso il sudafricano Raven Klaasen e il giapponese Ben McLachlan per 7-6(0) 6-4 6-3. Il percorso del duo italoargentino, prima di battere la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021), in coppia con l’argentino, si qualifica per ladeldi. In questo modo, dopo sei anni, completa un cerchio: è infatti riuscito ora a conquistare tutte le semifinali dei tornei dello Slam nella propria carriera. Un risultato importante, questo, anche considerando che ai Championships non giocava indal 2015. Battuti in questo caso il sudafricano Raven Klaasen e il giapponese Ben McLachlan per 7-6(0) 6-4 6-3. Il percorso del duo italoargentino, prima di battere la ...

