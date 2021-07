Wimbledon 2021, Bolelli e Gonzalez volano in semifinale nel doppio: Klaasen e McIachlan ko (Di mercoledì 7 luglio 2021) Simone Bolelli e Maximo Gonzalez travolgono in tre set 7-6(0) 6-4 6-3 il sudafricano Raven Klaasen e il giapponese Ben Mclachlan nel match valevole per i quarti di finale del torneo di doppio di Wimbledon 2021 e raggiungono la semifinale. Grande equilibrio nel primo set, tant’è che le due coppie sono costrette ad arrivare al tie-break per decretare l’assegnazione del punto: Bolelli e Gonzalez dominano e vanno in vantaggio nell’incontro. Nel secondo parziale l’azzurro e l’argentino centrano subito il break in apertura, mettendo così in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Simonee Maximotravolgono in tre set 7-6(0) 6-4 6-3 il sudafricano Ravene il giapponese Ben Mclachlan nel match valevole per i quarti di finale del torneo didie raggiungono la. Grande equilibrio nel primo set, tant’è che le due coppie sono costrette ad arrivare al tie-break per decretare l’assegnazione del punto:dominano e vanno in vantaggio nell’incontro. Nel secondo parziale l’azzurro e l’argentino centrano subito il break in apertura, mettendo così in ...

