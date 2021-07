Uomini e Donne, l’inedita edizione arriva dal 14 luglio in prima serata (Di mercoledì 7 luglio 2021) arriva una versione nuova di Uomini e Donne, in prima serata dal 14 luglio: “La scelta” ovvero le repliche delle migliori scene e scelte delle coppie che hanno fatto vibrare il cuore di tutti all’interno del reality. Torna Maria De Filippi con il suo amatissimo programma Uomini e Donne, che ad ogni edizione rinnova il suo clamoroso successo, grazie agli ascolti sempre in aumento. Dal 14 luglio in prima serata su Canale 5, ritorna il programma in un’inedita edizione, ovvero ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)una versione nuova di, indal 14: “La scelta” ovvero le repliche delle migliori scene e scelte delle coppie che hanno fatto vibrare il cuore di tutti all’interno del reality. Torna Maria De Filippi con il suo amatissimo programma, che ad ognirinnova il suo clamoroso successo, grazie agli ascolti sempre in aumento. Dal 14insu Canale 5, ritorna il programma in un’inedita, ovvero ...

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - matteosalvinimi : E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di g… - TizianaFerrario : Ciao #Raffaella,sei stata una grande! Hai fatto sognare e divertire l'Italia,unendo generazioni di uomini,donne. I… - Niko21687554 : RT @kristelquenn: Alle Donne non piacciono gli Uomini belli... alle donne piacciono gli Uomini che le fanno sentire belle.... ???? Cit https… - DipinoFrancesco : RT @RadioSavana: Trafficanti francesi della Ocean Viking esigono di scaricare subito la merce (600 clandestini) in Italia. Come da video si… -