Tommaso Zorzi, baci bollenti al mare: l'influencer si gode le vacanze con la nuova fiamma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del GF Vip, è stato immortalato in spiaggia in compagnia del nuovo fidanzato, scopriamo chi è. In queste settimane si è parlato a lungo della possibilità che Tommaso Stanzani, ballerino che ha partecipato in questo 2021 ad Amici, e Tommaso Zorzi, influencer noto da tempo e personaggio pubblico del momento dopo la vittoria al GF Vip, siano diventati una coppia. Al fine di evitare ricostruzioni fantasiose, i due "Tommy" hanno deciso di confermare il fatto che sono diventati una coppia vera e propria. Inizialmente, in attesa di capire se la ...

