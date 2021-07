TFA sostegno VI ciclo al via, chi può partecipare alle selezioni e chi no (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Ministero dell’Università ha emanato il decreto n.755 del 6 luglio per l’attivazione del VI ciclo del Tfa sostegno. Diversi lettori, in concomitanza con la pubblicazione dei bandi da parte delle Università ci chiedono di chiarire i requisiti richiesti per partecipare al corso di specializzazione su sostegno nei vari gradi di istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Ministero dell’Università ha emanato il decreto n.755 del 6 luglio per l’attivazione del VIdel Tfa. Diversi lettori, in concomitanza con la pubblicazione dei bandi da parte delle Università ci chiedono di chiarire i requisiti richiesti peral corso di specializzazione sunei vari gradi di istruzione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo al via, chi può partecipare alle selezioni e chi no - ReTwitStorm_ita : TFA #Sostegno 2021: la #Ripartizione dei #Posti per #Regione, #Requisiti per #Accedere, test d'#Ingresso dal 20 set… - ProfessionistiS : TFA sostegno 2021: la ripartizione dei posti per regione, requisiti per accedere, test d'ingresso dal 20 settembre - ProDocente : Tfa sostegno VI ciclo, esonero della prova preselettiva: ecco per chi è previsto - orizzontescuola : Tfa sostegno VI ciclo, esonero della prova preselettiva: ecco per chi è previsto -