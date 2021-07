Tesauro | dalle sentenze gemelle al Porcellum | una carriera di altissimo profilo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dilaprofessionale di Giuseppe, grande giurista napoletano, scomparso ieri all’età di 78 anni. Distintosi in qualità di giudice e presidente della Corte costituzionale dove fu nominato il 4 novembre 2005 dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, fu eletto il 30 luglio 2014 alla guida della Consulta, con 7 voti su 13 votanti. Ha ricoperto il ruolo sino al 9 novembre 2014, giorno di scadenza dell’ufficio di giudice costituzionale. Numerose le sueche passeranno alla storia della giurisprudenza italiana. Tra queste le cosidette ...

Laureato in giurisprudenza all'Università di Napoli nel 1964, nel 1982è stato nominato direttore dell'Istituto di diritto internazionale della facoltà di economia e commercio dell'Università ...Dal 1987è stato membro del Consiglio del contenzioso diplomatico della Farnesina. Nel settembre 1988, viene nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. Il ...È morto oggi a Napoli, Giuseppe Tesauro, 78 anni. Tra i suoi incarichi quello di giudice della Corte Costituzionale, poi presidente della Consulta, nel 2014, dal '98 al 2005 alla guida dell'Antitrust, ...Figlio del costituzionalista Alfonso Tesauro, ex deputato e senatore della Dc ... Giudice della Corte Costituzionale, dal 2005 al 9 novembre 2014, ha ricoperto per quattro mesi la carica di presidente ...