Roma | conferenza stampa Josè Mourinho domani in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Alle 13:30 di giovedì 8 luglioparlerà per la prima volta ai microfoni dellada allenatore della. Nella cornice della Terrazza Caffarelli, il neo tecnico giallorosso è pronto a rispondere alle domande in un evento unico, a pochi giorni dallo sbarco a. Alle 17:00 è in programma poi il primo allenamento della sua esperienza. Potrete seguire lasui canali social del club giallorosso e su Sky Sport che si collegherà con la location. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ...