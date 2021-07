Rifiuti, Caruso “Rap è azienda fragile. Ma no emergenza a Palermo” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Palermo (ITALPRESS) – “Palermo è stata ripulita a grandi linee. Avevo parlato di sabato come ultimo giorno dell’emergenza, siamo arrivati Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 7 luglio 2021)(ITALPRESS) – “è stata ripulita a grandi linee. Avevo parlato di sabato come ultimo giorno dell’, siamo arrivati

Advertising

ilmattinodisici : Rifiuti, Caruso “Rap è azienda fragile. Ma no emergenza a Palermo” - messina_oggi : Rifiuti, Caruso “Rap è azienda fragile. Ma no emergenza a Palermo”PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo è stata ripulita a… - ilmattinodisici : Rifiuti, Caruso “Rap è azienda fragile. Ma no emergenza a Palermo” - blogsicilia : #notizie #sicilia Rifiuti, Caruso “Rap è azienda fragile. Ma no emergenza a Palermo” - - Italpress : Rifiuti, Caruso “Rap è azienda fragile. Ma no emergenza a Palermo” -