Perseverance inizia a esplorare Marte con un sistema di guida autonoma

Agenzia ANSA

Si chiama AutoNav ed è il sofisticato software che permette al rover della Nasa di muoversi sulla superficie di Marte in maniera autonoma dai comandi dalla ...Grazie al sistema AutoNav,potrà eseguire le sue perlustrazioni raggiungendo una velocità di 120 metri all'ora: il suo predecessore Curiosity, dotato di una versione meno sviluppata di ...Si chiama AutoNav ed è il sofisticato software che permette al rover della Nasa di muoversi sulla superficie di Marte in maniera autonoma dai comandi dalla Terra ...Il rover è ora in grado di ‘pensare mentre guida’: può elaborare mappe 3D del terreno, identificando i pericoli e pianificando il percorso per evitarli (ANSA) ...