Pensione anticipata 2022, il presidente INPS Tridico rilancia la doppia quota (Di mercoledì 7 luglio 2021) In tema di Pensione anticipata 2022 torna a parlare il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, che rilancia la proposta della doppia quota già avanzata qualche mese fa. L’obiettivo, ora che quota 100 sarà cancellata, è quella di trovare un modo per consentire di lasciare il mondo del lavoro senza eccessive penalizzazioni sull’assegno come invece potrebbe succedere. Di proposte per il momento se ne sono fatte tante, con i Sindacati che hanno sponsorizzato (e continuano a farlo) quota 41 per consentire a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 luglio 2021) In tema ditorna a parlare ildell’, Pasquale, chela proposta dellagià avanzata qualche mese fa. L’obiettivo, ora che100 sarà cancellata, è quella di trovare un modo per consentire di lasciare il mondo del lavoro senza eccessive penalizzazioni sull’assegno come invece potrebbe succedere. Di proposte per il momento se ne sono fatte tante, con i Sindacati che hanno sponsorizzato (e continuano a farlo)41 per consentire a ...

