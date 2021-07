Papa Francesco, i tre motivi di un ricovero con "understatement" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questione di temperamento, certo, ma non solo. Papa Francesco ha scelto il riserbo per il ricovero al Policlinico Gemelli dove è stato sottoposto domenica sera ad una emicolectomia sinistra del colon ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questione di temperamento, certo, ma non solo.ha scelto il riserbo per ilal Policlinico Gemelli dove è stato sottoposto domenica sera ad una emicolectomia sinistra del colon ...

vaticannews_it : #6luglio #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte e stamattina ha letto alcuni quotidiani. Buoni gli esami… - vaticannews_it : #7luglio #PapaFrancesco: grazie per i tanti messaggi e per le preghiere - vaticannews_it : #7luglio L’esame istologico conferma la diverticolite. #PapaFrancesco “è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto… - ciabas11 : @Pontifex_it Buona guarigione Papa Francesco - Cleme77724762 : @MauroLeonardi3 Per tutti gli ammalati e naturalmente per Papa Francesco, che il Signore li sostenga nella prova de… -