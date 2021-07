Orientamento e lavoro, al via gli open day in 16 filiali in Bergamasca (Di mercoledì 7 luglio 2021) Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, apre le porte di 250 filiali italiane, di cui 16 a Bergamo, nel solo mese di luglio, con l’obiettivo di supportare tutti coloro che ricercano un lavoro e metterli in contatto diretto con oltre 8.000 opportunità professionali aperte in questo momento su tutto il territorio nazionale, oltre 30 nella sola Provincia di Bergamo. Durante gli open Day, le filiali Adecco saranno aperte a tutti e ogni candidato avrà l’opportunità di conoscere da vicino le posizioni aperte che meglio si sposano con il profilo professionale, le competenze e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, apre le porte di 250italiane, di cui 16 a Bergamo, nel solo mese di luglio, con l’obiettivo di supportare tutti coloro che ricercano une metterli in contatto diretto con oltre 8.000 opportunità professionali aperte in questo momento su tutto il territorio nazionale, oltre 30 nella sola Provincia di Bergamo. Durante gliDay, leAdecco saranno aperte a tutti e ogni candidato avrà l’opportunità di conoscere da vicino le posizioni aperte che meglio si sposano con il profilo professionale, le competenze e ...

