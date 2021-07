Nasce un nuovo workers buyout con Legatoria Tuderte (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Lorisa mancano 6 anni per andare in pensione, lei è la ‘decana’ del gruppo, quella che ‘brontola sempre’, ma senza di lei non si poteva partire. Mauro invece è il più giovane, appena 30 anni, e quando gli hanno proposto di formare una cooperativa e rilevare l’azienda ha pensato: “Ma questi sono matti!”. Poi però si è fatto convincere e ora anche lui fa parte della nuova Legatoria Tuderte, un workers buyout, ovvero un’azienda salvata dal fallimento e acquistata dai suoi lavoratori, anzi, in questo caso, soprattutto dalle sue lavoratrici. “Il 28 aprile 2021 è partita la nostra avventura”, racconta Emanuela Tabarrini, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Lorisa mancano 6 anni per andare in pensione, lei è la ‘decana’ del gruppo, quella che ‘brontola sempre’, ma senza di lei non si poteva partire. Mauro invece è il più giovane, appena 30 anni, e quando gli hanno proposto di formare una cooperativa e rilevare l’azienda ha pensato: “Ma questi sono matti!”. Poi però si è fatto convincere e ora anche lui fa parte della nuova, un, ovvero un’azienda salvata dal fallimento e acquistata dai suoi lavoratori, anzi, in questo caso, soprattutto dalle sue lavoratrici. “Il 28 aprile 2021 è partita la nostra avventura”, racconta Emanuela Tabarrini, ...

Nasce il gruppo di pensiero della zona del Monregalese di Insieme Le parole di Marcello Cavallo , Presidente di Insieme: ' Sono assolutamente soddisfatto ed entusiasta di questo nuovo gruppo territoriale di Insieme, composto da persone di recente ingresso in ...

Cultura: Agorà Scarlatti, a Napoli nasce nuova arena estiva Agenzia ANSA Nasce a Pistoia, in Confartigianato, il primo “Innovation Hub” di imprese Il nuovo team è formato dal presidente Lorenzo Melani (libero professionista) e dai consiglieri Massimo Desideri di Utilplastic, Lorenzo Marini di Mdm Team, Filippo Sala di Vitamina, Matteo Lazzeri ...

