Napoli, a breve incontro con l’agente di Koulibaly: può essere l’estate dell’addio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Napoli incontrerà a breve l’agente di Kalidou Koulibaly. C’è da pianificare il futuro che per il difensore potrebbe essere lontano dagli azzurri Sono ormai due estati che in casa Napoli si parla dell’ipotetica cessione di Kalidou Koulibaly, e la terza potrebbe essere quella decisiva. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, è previsto a breve un incontro tra il club azzurro e Fali Ramadani, agente del senegalese, per arrivare alla soluzione più praticabile sia per i partenopei che per il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilincontrerà adi Kalidou. C’è da pianificare il futuro che per il difensore potrebbelontano dagli azzurri Sono ormai due estati che in casasi parla dell’ipotetica cessione di Kalidou, e la terza potrebbequella decisiva. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, è previsto auntra il club azzurro e Fali Ramadani, agente del senegalese, per arrivare alla soluzione più praticabile sia per i partenopei che per il ...

