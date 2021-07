Milano, morte schiacciate in un campo: identificati i due amici (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono stati identificati i due uomini che erano con le due ragazze marocchine trovate morte nel campo di mais tra Locate Triulzi e San Giuliano Milanese, schiacciate da un mezzo agricolo. Si tratta di due connazionali delle giovani, di 21 e 35 anni, che si trovavano in compagnia delle due amiche al momento dei fatti. In serata, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il più anziano dei due, che è stato condotto presso la Procura di Lodi per essere sentito in merito ai fatti dal P.M., dottoressa Aragno. Si spera possa far luce su quanto accaduto venerdì scorso. Sara El Jaafari, 28 anni, e Hanan Nekhla, 32 anni, sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono statii due uomini che erano con le due ragazze marocchine trovateneldi mais tra Locate Triulzi e San Giuliano Milanese,da un mezzo agricolo. Si tratta di due connazionali delle giovani, di 21 e 35 anni, che si trovavano in compagnia delle due amiche al momento dei fatti. In serata, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il più anziano dei due, che è stato condotto presso la Procura di Lodi per essere sentito in merito ai fatti dal P.M., dottoressa Aragno. Si spera possa far luce su quanto accaduto venerdì scorso. Sara El Jaafari, 28 anni, e Hanan Nekhla, 32 anni, sono ...

Advertising

repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves… - fseviareggio : RT @Adnkronos: Ragazze morte schiacciate in un campo, identificati i due amici. - liberenotizie : Milano, morte schiacciate in un campo: identificati i due amici. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Milano, morte schiacciate in un campo: identificati i due amici - - Labellasospesa : RT @Adnkronos: Ragazze morte schiacciate in un campo, identificati i due amici. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano morte Milano, morte schiacciate in un campo: identificati i due amici ... che è stato condotto presso la Procura di Lodi per essere sentito in merito ai fatti Sono stati identificati i due uomini che erano con le due ragazze marocchine trovate morte nel campo di mais tra ...

Due morte in campo: identificati i due amici ... le due ragazze ritrovate morte sabato scorso in un campo di mais a San Giuliano Milanese. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano li hanno identificati nelle scorse ore, e ora sono vicini a ...

Milano, schiacciate e morte in un campo: identificati i due amici Adnkronos Milano, schiacciate e morte in un campo: identificati i due amici Sono stati identificati i due uomini che erano con le due ragazze marocchine trovate morte nel campo di mais tra Locate Triulzi e San Giuliano Milanese, schiacc ...

Taino torna Covid free: l’annuncio del sindaco Stefano Ghiringhelli Il totale dei morti lombardi per Coronavirus rimane quindi fermo a ... Relativamente alle province, sono stati 55 i casi registrati a Milano (di cui 40 in città), 9 a Bergamo, Lodi e Varese, 5 a ...

... che è stato condotto presso la Procura di Lodi per essere sentito in merito ai fatti Sono stati identificati i due uomini che erano con le due ragazze marocchine trovatenel campo di mais tra ...... le due ragazze ritrovatesabato scorso in un campo di mais a San Giuliano Milanese. I carabinieri del Nucleo investigativo dili hanno identificati nelle scorse ore, e ora sono vicini a ...Sono stati identificati i due uomini che erano con le due ragazze marocchine trovate morte nel campo di mais tra Locate Triulzi e San Giuliano Milanese, schiacc ...Il totale dei morti lombardi per Coronavirus rimane quindi fermo a ... Relativamente alle province, sono stati 55 i casi registrati a Milano (di cui 40 in città), 9 a Bergamo, Lodi e Varese, 5 a ...