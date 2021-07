Milan, non solo un trequartista: spunta la pazza idea per l’attacco (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il calciomercato del Milan partirà sicuramente dall’assalto a un nuovo trequartista, chiamato a sostituire Calhanoglu, passato alla corte dell’Inter nelle scorse settimane. I rossoneri tenteranno l’assalto anche su un nuovo centravanti Gli obiettivi del calciomercato del Milan si baseranno su tre priorità: caccia al nuovo trequartista, rinnovo del contratto di Kessie e poi spazio all’affondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il calciomercato delpartirà sicuramente dall’assalto a un nuovo, chiamato a sostituire Calhanoglu, passato alla corte dell’Inter nelle scorse settimane. I rossoneri tenteranno l’assalto anche su un nuovo centravanti Gli obiettivi del calciomercato delsi baseranno su tre priorità: caccia al nuovo, rinnovo del contratto di Kessie e poi spazio all’affondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

acmilan : Give your browser the Rossonero upgrade ?? - FBiasin : #Tonali accetta il taglio imposto dal #Milan e rinuncia a 4-500 mila euro di ingaggio. Non capita spesso. - AlfredoPedulla : L’#Ajax non apre per #Tadic, corsa al prossimo nome. Meglio star zitti e non spararne uno al giorno senza criterio.… - ItsCreepyGuy : @Sabitzeriano questa cosa di un possibile arrivo di Sabitzer al Milan muove pure qualcosa di mio ma non specifico cosa - auro_milan : Aldilà di come finiranno questi europei, credo che Mancini dovrebbe occupare i mesi da qui al mondiale per provare… -