MILAN NEWS – Quasi fatta: Maldini chiude per un sedicenne (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il MILAN è pronto a chiudere per il giovane Hugo Cuenca, paraguaiano sedicenne che potrebbe presto diventare spagnolo, e Paolo Maldini si vuole assicurare questo grande talento, al Capiatà il 10% della futura rivendita. Nella video NEWS le ultime. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilè pronto are per il giovane Hugo Cuenca, paraguaianoche potrebbe presto diventare spagnolo, e Paolosi vuole assicurare questo grande talento, al Capiatà il 10% della futura rivendita. Nella videole ultime.

