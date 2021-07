L’ultimo saluto a Raffaella Carrà, oggi il corteo e la camera ardente (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà una vera e propria tre giorni per ricordare Raffaella Carrà, morta il 5 luglio all’età di 78 anni, dopo una malattia su cui è stato tenuto a lungo il massimo riserbo. L’addio dell’Italia alla regina della tv, showgirl e cantante, comincerà oggi e si concluderà il venerdì 9 luglio, sempre a Roma, con i funerali alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio. Nelle sue ultime disposizioni ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri. La città e tutta l’Italia prima le renderà omaggio con un corteo funebre che partirà oggi alle 16 dall’abitazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà una vera e propria tre giorni per ricordare, morta il 5 luglio all’età di 78 anni, dopo una malattia su cui è stato tenuto a lungo il massimo riserbo. L’addio dell’Italia alla regina della tv, showgirl e cantante, cominceràe si concluderà il venerdì 9 luglio, sempre a Roma, con i funerali alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio. Nelle sue ultime disposizioni ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri. La città e tutta l’Italia prima le renderà omaggio con unfunebre che partiràalle 16 dall’abitazione ...

Advertising

IlContiAndrea : #Iapino “Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come… - Tg3web : L'addio a Raffaella Carrà. Venerdì a Roma i funerali della regina della tv. La camera ardente aperta da domani in C… - marziodb : RT @Satiraptus: Quando vedi #leghisti dare l'ultimo saluto a #RaffaellaCarra, simbolo dell'amore universale, hai l'ulteriore conferma che n… - stevi54 : L'ultimo saluto a Raffaella Carrà, oggi il corteo e la camera ardente - giannettimarco : RT @euronewsit: L'omaggio internazionale a Raffaella #Carrà, 'in campo' anche a Wembley. A Roma da mercoledì un ultimo saluto degno di una… -