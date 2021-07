Luis Enrique: 'Non ho rimpianti. In finale tiferò per voi' (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Sono felice per quello che ho visto ho goduto di una partita di altissimo livello, penso che sia stato uno spettacolo incredibile, quindi non ho alcun rimpianto, ognuno fa il proprio mestiere". Così ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Sono felice per quello che ho visto ho goduto di una partita di altissimo livello, penso che sia stato uno spettacolo incredibile, quindi non ho alcun rimpianto, ognuno fa il proprio mestiere". Così ...

