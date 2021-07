Laurent Simons: bambino prodigio laureato in fisica a 11 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’11enne Laurent Simons ha conseguito la laurea in fisica con Lode presso l’Università di Anversa. Il suo QI è fuori scala Laurent Simons è il bambino prodigio belga che a soli 11 anni ha conseguito la laurea in fisica con 110 e Lode presso l’Università di Anversa il 6 luglio 2020 e ha terminato gli studi in soli 12 mesi. Laurent è originario di Ostenda, una piccola cittadina sulla costa belga, dove si è subito distinto per il suo quoziente intellettivo praticamente fuori scala, infatti all’età di sette ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’11enneha conseguito la laurea incon Lode presso l’Università di Anversa. Il suo QI è fuori scalaè ilbelga che a soli 11ha conseguito la laurea incon 110 e Lode presso l’Università di Anversa il 6 luglio 2020 e ha terminato gli studi in soli 12 mesi.è originario di Ostenda, una piccola cittadina sulla costa belga, dove si è subito distinto per il suo quoziente intellettivo praticamente fuori scala, infatti all’età di sette ...

