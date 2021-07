La partita del Pd è cominciata. In campo per vincere, senza ambiguità (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci avviciniamo alle amministrative di ottobre in un clima politico slabbrato, in cui la fluidità e i capovolgimenti interni alle singole forze politiche sono la cifra della stagione. Un sistema fragile, con le forze politiche sottoposte e spesso sottomesse a dinamiche emotive, irrazionali, momentanee, o quando va meglio a contese tattiche e conflitti intestini per l’egemonia. Non esattamente il clima necessario per guidare al meglio la ripresa, per far respirare idee e visioni. E per decidere i sindaci delle città più importanti del Paese. In particolare si fa fatica a comprendere l’indirizzo di fondo del Partito Democratico. Mi spiace molto, perché l’avvio della nuova Segreteria, seppur ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci avviciniamo alle amministrative di ottobre in un clima politico slabbrato, in cui la fluidità e i capovolgimenti interni alle singole forze politiche sono la cifra della stagione. Un sistema fragile, con le forze politiche sottoposte e spesso sottomesse a dinamiche emotive, irrazionali, momentanee, o quando va meglio a contese tattiche e conflitti intestini per l’egemonia. Non esattamente il clima necessario per guidare al meglio la ripresa, per far respirare idee e visioni. E per decidere i sindaci delle città più importanti del Paese. In particolare si fa fatica a comprendere l’indirizzo di fondo del Partito Democratico. Mi spiace molto, perché l’avvio della nuova Segreteria, seppur ...

Advertising

ilriformista : Conte, cattolico, mal digerisce la proposta PD del #DdlZan: sulla partita Rai il Movimento va all’elezione del CdA… - EnricoTurcato : Non so se @tancredipalmeri (my friend) tiene ancora il conto dei marcatori delle squadre all’Europeo, ma stasera ha… - Corriere : Italia-Spagna, maxischermi in Piazza del Popolo a Roma per vedere la partita - CobelliClaudio : @LUISENRIQUE21 Grazie Mister. Grazie per le bellissime parole del post partita. Ieri sera l'uomo di calcio si è gua… - gladiatoremassi : RT @gladiatoremassi: Gli sciacalli durante un terremoto rubano le poche cose tra le macerie. Ieri sera la casta durante la partita #italias… -