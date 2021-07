Inter | Marotta | “Cessione Hakimi scelta dolorosa | Inzaghi profilo adatto per il club”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Abbiamo il piacere di presentare il nostro nuovo allenatore, Simone. E’ motivo di grande orgoglio, perchè significa che il progettocontinua. E’ un giovane allenatore ma già con grande esperienza, è ilper i valori di questo, unvincente”. Queste le parole del CEO dell’Giuseppenella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico nerazzurro Simone. “La proprietà ha investito circa 700 milioni per dare solidità al. Ora l’economia mondiale è in ...

Beppe, amministratore delegato dell', ha parlato in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni su Inzaghi e sul momento del calcio Beppeparla in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell'......e Ausilio. Hanno dimostrato una grandissima motivazione nel volermi. Siamo consapevoli che troveremo un gruppo forte e dei tifosi calorosi ". I l nuovo tecnico dell'Simone Inzaghi si ...La stagione 2021/22 dell'Inter inizia ufficialmente oggi con la ... Accanto all'allenatore ha preso parola anche l'ad Beppe Marotta ecco le sue dichiarazioni. INZAGHI - "Bentornati a San Siro ...Queste le parole del CEO dell’Inter Giuseppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. “La proprietà ha investito circa 700 milioni per dare ...