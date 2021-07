Inghilterra, Kane: “Partita difficile, ora vogliamo vincere trofeo in casa” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Sappiamo quanto sarà difficile con l’Italia. Ma siamo arrivati fin qui e vogliamo vincere il trofeo in casa“. Queste le dichiarazioni di Harry Kane, autore del gol decisivo per la vittoria dell’Inghilterra sulla Danimarca e la qualificazione in finale di Euro 2020 contro gli azzurri. “La Partita è stata difficile e incredibile – ha detto ai microfoni della Uefa – La Danimarca si è difesa bene ma con questo pubblico è stupendo giocare”. La rete al 104? è nata da un rigore sbagliato: “Non è stato facile, Schmeichel è stato bravo ma ci ho ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) “Sappiamo quanto saràcon l’Italia. Ma siamo arrivati fin qui eilin“. Queste le dichiarazioni di Harry, autore del gol decisivo per la vittoria dell’sulla Danimarca e la qualificazione in finale di Euro 2020 contro gli azzurri. “Laè statae incredibile – ha detto ai microfoni della Uefa – La Danimarca si è difesa bene ma con questo pubblico è stupendo giocare”. La rete al 104? è nata da un rigore sbagliato: “Non è stato facile, Schmeichel è stato bravo ma ci ho ...

