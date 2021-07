Inghilterra-Danimarca oggi, Europei 2021: orario semifinale, tv, programma, probabili formazioni (Di mercoledì 7 luglio 2021) oggi mercoledì 7 luglio (ore 21.00) si gioca Inghilterra-Danimarca, semifinale degli Europei 2021 di calcio. Allo Stadio Wembley di Londra andrà in scena uno scontro decisamente avvincente e appassionante, che deciderà chi potrà affrontare l’Italia nell’atto conclusivo di questa rassegna continentale. La Nazionale dei Tre Leoni avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico e va a caccia della prima finale della sua storia, mentre i nordici partiranno con gli sfavori del pronostico e vogliono realizzare una nuova magia dopo aver vinto il titolo nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)mercoledì 7 luglio (ore 21.00) si giocadeglidi calcio. Allo Stadio Wembley di Londra andrà in scena uno scontro decisamente avvincente e appassionante, che deciderà chi potrà affrontare l’Italia nell’atto conclusivo di questa rassegna continentale. La Nazionale dei Tre Leoni avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico e va a caccia della prima finale della sua storia, mentre i nordici partiranno con gli sfavori del pronostico e vogliono realizzare una nuova magia dopo aver vinto il titolo nel ...

Advertising

CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - nanaosaki81 : Gioco anche io stasera. Il mio pronostico su Inghilterra Danimarca è 0-1 marcatore Poulsen. #TwittEuro20 #poulsen… - SilviaScogna : RT @castelliditalia: Notti magiche! Il sogno continua per l'#Italia che approda in finale! Ora chi vorreste sfidare tra Inghilterra e Danim… - agomezes12 : RT @castelliditalia: Notti magiche! Il sogno continua per l'#Italia che approda in finale! Ora chi vorreste sfidare tra Inghilterra e Danim… - olivieripennesi : RT @castelliditalia: Notti magiche! Il sogno continua per l'#Italia che approda in finale! Ora chi vorreste sfidare tra Inghilterra e Danim… -