Inghilterra-Danimarca è 1-1 all’intervallo: Damsgaard e poi autogol di Kjaer (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Wembley si affrontano Inghilterra e Danimarca per raggiungere l’Italia nella finalissima di Euro 2020. Fase di studio nei minuti iniziali, il primo squillo è di Damsgaard al 23?, bella conclusione a giro dal limite sinistro dell’area per il sampdoriano. Il numero 14 porta la Danimarca avanti alla mezz’ora, inventandosi un calcio di punizione pazzesco, Pickford non ci arriva ed è 1-0 per la squadra di Hjulmand a Wembley! Puntuale la reazione dei padroni di casa, prima Sterling si fa parare da Schmeichel da due passi, poi un’occasione simile sessanta secondi più tardi porta al pareggio: al 40? Saka affonda sulla destra e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Wembley si affrontanoper raggiungere l’Italia nella finalissima di Euro 2020. Fase di studio nei minuti iniziali, il primo squillo è dial 23?, bella conclusione a giro dal limite sinistro dell’area per il sampdoriano. Il numero 14 porta laavanti alla mezz’ora, inventandosi un calcio di punizione pazzesco, Pickford non ci arriva ed è 1-0 per la squadra di Hjulmand a Wembley! Puntuale la reazione dei padroni di casa, prima Sterling si fa parare da Schmeichel da due passi, poi un’occasione simile sessanta secondi più tardi porta al pareggio: al 40? Saka affonda sulla destra e ...

Advertising

FBiasin : - L'#Inghilterra non perde a #Wembley dal 14 ottobre scorso. - Giocò proprio contro la #Danimarca. - Finì 0-1, se… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - goldvnlouiss : @_hscanyonmoon_ si ma in questa partita anche la Danimarca sta giocando bene... sta tenendo molto bene testa all'Inghilterra - MaryPia86530693 : RT @_saud4de_: Diapositiva di Louis Tomlinson dopo il pareggio dell’Inghilterra con la Danimarca #ENGDEN #InghilterraDanimarca https://t.c… - biebsvfalls : voi che tifate l’inghilterra e non capite la strategia per la quale si deve tifare la danimarca: #ENGDEN -