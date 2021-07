Europei 2020, l’Italia vince ed è in finale: gioia incontenibile tra i VIP, il web esplode [FOTO] (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non potevamo che aspettarci una buona dose d’ansia e tanta adrenalina per una semifinale che solo a pronunciarla, ci univa in un marasma di speranze e paure. Quanta sofferenza per quel goal che non arrivava a toccare la rete avversaria. E poi Chiesa, che con una stilosa scivolata a bordo campo, ha aperto le sue braccia … L'articolo Europei 2020, l’Italia vince ed è in finale: gioia incontenibile tra i VIP, il web esplode FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non potevamo che aspettarci una buona dose d’ansia e tanta adrenalina per una semiche solo a pronunciarla, ci univa in un marasma di speranze e paure. Quanta sofferenza per quel goal che non arrivava a toccare la rete avversaria. E poi Chiesa, che con una stilosa scivolata a bordo campo, ha aperto le sue braccia … L'articoloed è intra i VIP, il webproviene da Velvet Gossip.

Advertising

RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - SkySport : ITALIA-SPAGNA 5-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Chiesa (60’) ? #Morata (80’) ? ? ITALIA IN FINALE A… - DiMarzio : #EURO2020, gli Azzurri sono in finale! Spagna battuta ai rigori ???? - Gabri2795 : RT @SkySport: ??? 'Gavranovic manda in paradiso gli svizzeri' ?? Francia raggiunta sul 3-3 al 90' ?? Gli HL ?? - Gabri2795 : RT @SkySport: ?? SOMMER PARA IL RIGORE A MBAPPÉ ?? La Svizzera elimina la Francia agli ottavi ?? -