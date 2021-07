Dramma in spiaggia, muore sotto gli occhi della moglie. 34 anni, erano in viaggio di nozze (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dramma in Sardegna. Un turista lombardo di 34 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, 7 luglio. È successo sulla spiaggia di Cala Sabina. A quanto si apprende l’uomo sarebbe stato colto da un malore e si è accasciato a terra. I soccorsi sono scattati immediatamente. Prime alcune infermiere libere dal servizio che si trovavano sulla battigia. Subito dopo sono arrivati gli uomini della Guardia costiera di Golfo Aranci e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. A quanto riporta ‘La nuova Sardegna’ è intervenuto anche l’elisoccorso dall’ospedale di Olbia, ma nonostante il prodigarsi dei medici e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)in Sardegna. Un turista lombardo di 34è morto nella tarda mattinata di oggi, 7 luglio. È successo sulladi Cala Sabina. A quanto si apprende l’uomo sarebbe stato colto da un malore e si è accasciato a terra. I soccorsi sono scattati immediatamente. Prime alcune infermiere libere dal servizio che si trovavano sulla battigia. Subito dopo sono arrivati gli uominiGuardia costiera di Golfo Aranci e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. A quanto riporta ‘La nuova Sardegna’ è intervenuto anche l’elisoccorso dall’ospedale di Olbia, ma nonostante il prodigarsi dei medici e ...

