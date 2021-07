Ddl Zan, Salvini: “Il Pd ascolti il Santo Padre” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Abbiamo provato fino alla fine a portare sulla via del dialogo, dell’ascolto e della saggezza Letta e il Pd”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nei pressi della Camera, in merito al ddl Zan contro l’omotransfobia. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Abbiamo provato fino alla fine a portare sulla via del dialogo, dell’ascolto e della saggezza Letta e il Pd”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti nei pressi della Camera, in merito al ddl Zan contro l’omotransfobia. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

