Crocifisso si o no nelle aule scolastiche? La Cassazione verso la decisione (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il crocefisso deve rimanere nelle aule scolastiche, sì o no? Su questo si sta interrogando la Corte di Cassazione che da martedì ha aperto la questione in camera di consiglio davanti alle Sezioni Unite. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il crocefisso deve rimanere, sì o no? Su questo si sta interrogando la Corte diche da martedì ha aperto la questione in camera di consiglio davanti alle Sezioni Unite. L'articolo .

