Crisanti choc | “Arriva la variante resistente ai vaccini”

Da quando Massimo Galli si è "moderato", il trono del virologo-gufo è conteso. Ha provato a insidiare il primato dello scienziato del Sacco l'igienista Fabrizio Pregliasco, che però si sforza d'infilare sempre una nota di ottimismo financo nelle sue più fosche previsioni. Non s'è impegnato abbastanza, per rubare lo scettro a Galli. Decisamente più aggressiva è l'offensiva di Andrea Crisanti, vero uccello dal malaugurio, il quale, a differenza del professore milanese, non si è mai pentito di aver contestato il decreto sulle riaperture dello scorso 26 aprile. Adesso Crisanti torna con un'intervista sulla Stampa dai toni più che foschi: "Non siamo sulla buona ...

