Coni, Paolo Rossi nella Walk of Fame. Inaugurata una mattonella in memoria dell’attaccante (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il grande Paolo Rossi, eroe dei Mondiali del 1982, è stato omaggiato questo pomeriggio con una sua mattonella nella Walk of Fame delle leggende azzurre. Presenti alla cerimonia il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il presidente del Coni Giovanni Malagò, la moglie di Rossi, Federica Cappelletti e le figlie che hanno posato insieme a Gravina sulla mattonella che raffigura Pablito che da oggi resterà per sempre, anche simbolicamente, nelle leggende dello sport italiano. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il grande, eroe dei Mondiali del 1982, è stato omaggiato questo pomeriggio con una sua mattoofdelle leggende azzurre. Presenti alla cerimonia il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il presidente delGiovanni Malagò, la moglie di, Federica Cappelletti e le figlie che hanno posato insieme a Gravina sulla mattoche raffigura Pablito che da oggi resterà per sempre, anche simbolicamente, nelle leggende dello sport italiano. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo ...

