Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 sulle tracce dei genitori di Saman Abbas (Di mercoledì 7 luglio 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata alla morte di Saman Abbas e al mistero di Marina Castangia. stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata al caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana, ma residente in Italia, uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. In studio il fidanzato della ragazza pachistana scomparsa ormai da due mesi. "Chi l'ha visto?" inoltre è andato in Pakistan a cercare i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata dedicata alla morte die al mistero di Marina Castangia.sualle 21:20 torna Chi l'ha? con una puntata dedicata al caso di, la ragazza di origine pakistana, ma residente in Italia, uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. In studio il fidanzato della ragazza pachistana scomparsa ormai da due mesi. "Chi l'ha?" inoltre è andato in Pakistan a cercare i ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi Presidente, non ha letto bene. Sul cartello non va scritto 'divieto di ingresso' e basta, va scritto 'divieto… - MatteoRichetti : Il Ministro Cartabia riferirà al Parlamento perché è una donna con un alto senso dello Stato. Chi dovrebbe dare spi… - pisto_gol : Non appartengo alla categoria di chi commenta solo il risultato, come può fare chiunque, e sono felice per aver vi… - b_isaster : 20. A parte che ne avrò visto si e no 5 sui siti ill3g4li quando ho avuto la mia fase kp0p del 2012 i più belli son… - appartenendoti : Vado a vedere chi l’ha visto -